Asti, Banca del Dono: Le bici donate vengono distribuite

Con il motto: “La città di Asti che ospiterà una tappa del Giro d’Italia non può che continuare a raccogliere, riciclare le due ruote ed insegnare ai bambini ad andare in bicicletta”, dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto.

Infatti le biciclette donate e riparate con cura dai corridori della squadra “Sensa Fren” e da Elena del Laboratorio “La due ruote”della città di Asti stanno già trovando i loro nuovi proprietari: vengono man mano regalate a bambini segnalati dai Servizi Sociali e da suor Luigina della Mensa Sociale.

Bambini che avrebbero sempre voluto una bici e finalmente ne avranno una tutta per sé.

E suor Luigina consegnando una bicicletta ad un bimbo di nove anni ha potuto godersi la gioia incontenibile del ragazzino che sfrecciava nel cortile della mensa. Impossibile fermarlo.



Sensa Fren

L’iniziativa dona-bici ha molto successo e sono sempre di più le famiglie (specialmente quelle che si appoggiano alla mensa per poter mettere assieme un pasto) che si rivolgono alla suora per chiedere una bici in dono: “E allora raccogliamone ancora!”.

Inoltre i ciclisti della squadra dei Sensa Fren si sono messi a disposizione di quei bambini che hanno ricevuto la bicicletta ma magari non sono bravi ad andarci sopra: insegneranno loro a pedalare in sicurezza, imparando ad usare il mezzo ed a rispettare le regole.

“Un grazie quindi a tutti coloro che hanno sostanziato con un gesto esemplare questa grande iniziativa che può continuare a dare i suoi frutti, in particolare ai volontari dell’Associazione “Il Dono del Volo” e di “One More Life” per l’attività logistica”.

Chi vuole ancora donare la bicicletta che non serve più potrà consegnarla in Piazza Roma, presso i locali della BANCA DEL DONO, Piazza Roma, 8 – Tel 0141 399084 – 468 o scrivere alla e-mail: labancadeldono@comune.asti.it