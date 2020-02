Asti, avviato il servizio civile per 105 ragazzi impegnati in 50 progetti

Il Servizio civile è un’occasione per rendersi utili, un’esperienza di crescita gratificante a livello professionale e umano, e spesso unica via di occupazione e reddito in attesa di un contratto. Ad Asti, il Comune coordina i progetti di servizio civile dal 2004: in 16 anni ha “arruolato” centinaia di ragazzi.

Con il nuovo bando di Servizio civile universale, hanno iniziato il loro anno da “civilini” un centinaio di giovani impegnati: sono 105, impegnati in 50 progetti. Prima di iniziare, sono stati convocati nell’aula magna del polo Astiss presenti gli amministratori, i referenti dei singoli progetti e i responsabili del servizio: Ornella Lovisolo, Guido Vercelli e Alessandra Lagatta. Anche per questo nuovo percorso sono confermati i settori di sempre: assistenza, educazione e promozione culturale (scuole, società sportive, associazioni), ambiente, patrimonio artistico e culturale (musei, biblioteche e fondazioni).

Nell’elenco ci sono i progetti avviati da scuole di ogni ordine e grado, da biblioteche e istituzioni culturali come il Centro Studi Alfieriani e la Fondazione Asti Musei, ma anche quelli di enti pubblici, Comuni, case di riposo, associazioni che si occupano di “over”, ma anche di natura e ambiente. Guardando alle ultime edizioni dei bandi, è cambiata la fotografia dei volontari: “Trai 105 ci sono ragazzi molto giovani, tra i 18 e 20 anni – spiegano i responsabili dell’ufficio Servizio civile – ma l’età media è tra i 24 e 25 anni, giovani laureandi o laureati che faticano a trovare lavoro”.

Per alcune rinunce di ragazzi che nel frattempo hanno intrapreso altre strade, ci sono ancora alcuni posti disponibili in diversi progetti: tra gli altri, quello dell’istituto Penna, quelli delle scuole Brofferio-Martiri e Rio Crosio, ma anche dell’Ente Parchi e dell’ufficio Istruzione (info: 0141/399423).