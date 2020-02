Un’auto ha preso fuoco nel parcheggio esterno dell’Esselunga in corso Ivrea.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio che si è sviluppato nella parte anteriore, nella zona del motore. Sul posto è presente il carro attrezzi che sta provvedendo a rimuovere il mezzo. Il Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza il posto in cui si è sviluppato l’incendio che da pochi minuti è stato riaperto.