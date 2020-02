Asti, anche l’Israt sospende per questa settimana le attività al pubblico

Anche l’Israt sospende le attività al pubblico per effetto delle disposizioni del Ministero della Salute e del presidente della Regione Piemonte per il contenimento del Coronavirus.

La sede di Palazzo Ottolenghi resterà pertanto chiusa agli utenti per tutta la settimana.

Saranno inoltre rinviati a data da destinarsi i seguenti appuntamenti: presentazione del libro di Mario Renosio “Attila, Pepe e gli altri. La lotta partigiana tra il Monferrato e le Langhe” (prevista per mercoledì 26 febbraio all’Archivio di Stato) e lezione del corso di aggiornamento e formazione per insegnanti “Popoli in movimento dal Secondo dopoguerra a oggi” (fissata per giovedì 27 febbraio all’Istituto comprensivo di Villanova).