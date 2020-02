Arresto cardiaco e ostruzione vie aree, che fare? Se ne parla in un incontro al Liceo Classico di Asti

L’Istituto Scolastico Alfieri organizza, in collaborazione con il Lions Club Villanova d’Asti, un primo incontro informativo sulle tematiche di emergenze relative ad arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree.

L’appuntamento è per giovedì 20 febbraio alle 21, nell’Aula Magna del Liceo Classico (c.so Alfieri 367).

L’incontro, aperto al pubblico sino ad esaurimento posti, mira a sensibilizzare, in particolare studenti e famiglie, che potranno essere informati direttamente dai relatori – il cardiologo Mario Alfani e lo specialista in pediatria Auber Gambini – sulle operazioni di soccorso da adottare in caso di emergenze.

E’ gradita l’iscrizione QUI sino ad esaurimento posti.