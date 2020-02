Apprendimento spontaneo: se ne parla sabato alla primaria di Serravalle d’Asti

Dopo il primo incontro di sabato scorso, continua il ciclo di incontri “I sabati del villaggio” alla scuola elementare di Serravalle d’Asti, dedicato alla pedagogia.

Sabato prossimo, 15 febbraio, alle 16, ospite della scuola della frazione astigiana sarà Elena Piffero che parlerà di apprendimento spontaneo e delle sue basi neuroscientifiche.

Piffero, autrice di “Io imparo da solo” (Terra Nuova Edizioni), ha conseguito un dottorato in Cooperazione internazionale e politiche per lo sviluppo sostenibile all’Università di Bologna e ha lavorato come ricercatrice in Egitto, Israele e Inghilterra. Vive nella campagna modenese con il marito e i tre figli, e si occupa di sostenibilità nella vita quotidiana. È un’attivista sociale e ambientale con una forte convinzione: imparare vivendo e vivere per imparare costituisce un’avventura affascinante che arricchisce l’esistenza.

Al termine della presentazione piccolo aperitivo offerto dal centro migranti Agathon s.n.c. di Serravalle.

Il prossimo appuntamento sarà il 15 febbraio con Selima Negro che offrirà una visione strutturata sulle basi pedagogiche dell’outdoor education, educazione all’aria aperta.