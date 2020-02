Viste le misure adottate dalle autorità della Regione Piemonte per contrastare l’evolversi della diffusione del COVID-19 nel territorio regionale, in conformità con le direttive ministeriali, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ha deciso l’annullamento dell’evento “I terroirs della Barbera d’Asti” previsto per il 1 marzo al Castello di Costigliole d’Asti.

L’evento è rinviato a data da destinarsi.