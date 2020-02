Angela Motta e Luigi Gallareto coordinatori di Italia Viva per la provincia di Asti

L’assemblea nazionale che si è tenuta a Roma l’1 e il 2 febbraio, ha indicato Angela Motta Consigliere comunale di Asti e Luigi Gallareto Sindaco di Monastero Bormida, coordinatori di Italia Viva per la provincia di Asti.

Lo statuto del movimento prevede infatti che ogni ruolo apicale sia ricoperto da una donna e da un uomo.

Compito dei coordinatori è organizzare il partito sul territorio e coinvolgere gli iscritti, che al momento sono una sessantina, negli appuntamenti fissati per i prossimi mesi.

“Il nostro impegno – hanno dichiarato Motta e Gallareto – è costruire un partito fatto di idee e di persone che sanno lavorare insieme. La politica deve tracciare una strada, progettare il futuro e non avere nostalgia del passato. Italia Viva ha l’ambizione di essere una forza riformista che non si riconosce negli estremismi e nei populismi di oggi, la “casa naturale” di tutti coloro che hanno coraggio, cuore, capacità, intelligenza e che non hanno paura di mettersi in gioco”.

Nella foto Gallareto e Motta con il presidente nazionale di Italia Viva Ettore Rosato