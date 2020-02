Ancora code sull’autostrada A21 tra Asti Est e Felizzano, da stasera previste alcune chiusure

Ancora disagi per chi deve percorrere l’autostrada A21 Torino Piacenza.

A causa di lavori sono segnalati code e rallentamenti nel tratto tra il casello di Asti Est e quello di Felizzano, in direzione Piacenza.

Per poter procedere con i lavori è stata programmata la chiusura dell’entrata e dell’uscita di Felizzano in direzione Torino a partire dalle 22 di questa sera, venerdì 14 febbraio. La riapertura è prevista per domenica 16 febbraio alle 12.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nel percorrere il tratto di autostrada interessato dal cantiere.