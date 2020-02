All’Ospedale di Asti sospesa l’attività dei volontari delle associazioni

Al fine di rafforzare le misure di prevenzione e controllo relativa all’epidemia di Coronavirus Covid 19 l’Asl di Asti ha previsto la sospensione cautelare degli accessi alle strutture sanitarie per i Volontari delle associazioni che svolgono le loro attività presso il Cardinal Massaia.

Il Direttore Sanitario dell’ASL AT, Gloria Chiozza, ha inviato alle associazioni di volontariato convenzionate con l’azienda sanitaria locale una nota informativa in cui specifica che, in analogia ai provvedimenti adottati da altri Enti, si è resa necessaria questa decisione, a far data da oggi, 24 febbraio, fino a diversa disposizione.

Ai locali dell’Ospedale e di tutte le altre strutture aziendali sarà riservato l’accesso ai soli operatori dell’ASL.