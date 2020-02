Alla vista della Polizia fa inversione e fugge: fermato con arnesi da scasso in auto

Nel corso dei controlli su strada effettuati dalla Polizia di Stato, gli equipaggi della Squadra Volanti della Questura di Asti, poco dopo la mezzanotte odierna hanno intercettato in corso Casale una Ford Fiesta il cui conducente, alla vista degli operatori di Polizia, effettuava un’inversione di marcia percorrendo poi a forte velocità alcune strade tra corso Casale e corso Volta al fine di far perdere le proprie tracce.

Gli operatori della Polizia di Stato, mentre inseguivano il veicolo, riconoscevano il conducente, un cittadino albanese di 26 anni identificato nel corso di un precedente controllo su strada. Dopo aver parcheggiato la Ford Fiesta in una piazzola di sosta, il giovane veniva intercettato dagli operatori della Volante mentre percorreva a piedi corso Alessandria.

L’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia, riferiva ai Poliziotti di essere diretto verso casa e di non possedere alcun veicolo, ma sottoposto a perquisizione sul posto, veniva trovato in possesso, nella tasca dei pantaloni, delle chiavi di accensione della Ford Fiesta che veniva poi rinvenuta, ancora con il motore caldo, a poca distanza.

E proprio all’interno dell’auto venivano rinvenuti due grossi cacciaviti, dei quali l’uomo non riusciva a spiegare i motivi della detenzione. Il 26enne albanese veniva quindi accompagnato in Questura e segnalato all’Autorità Giudiziaria per il possesso degli strumenti atti allo scasso. Allo stesso, inoltre, venivano contestate numerose sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.

Nella mattinata di ieri, infine, nella zona lungotanaro le pattuglie della Polizia di Stato – Volanti della Questura di Asti hanno rinvenuto un furgone Iveco Daily risultato rubato il giorno prima in provincia di Asti. Il furgone, dopo i rilievi, veniva restituito al legittimo proprietario.