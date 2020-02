Alla Biblioteca Astense torna il Premio “Topo di Biblioteca 2020”

Anche per il 2020, grazie al sostegno dell’Inner Wheel astigiano, che da alcuni anni ha fatto propria l’iniziativa, la Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti assegna il premio “Topo di Biblioteca”, dedicato ai bambini in età compresa tra i 3 e i 10 anni che nel corso dello scorso anno hanno preso in prestito in Biblioteca e letto il maggior numero di libri.

Alla premiazione, che avrà luogo lunedì 17 febbraio alle 17 nella Sala delle colonne della Biblioteca Astense, seguiranno, grazie alla collaborazione di “Leggermente”, le letture ad alta voce proposte dalla Casa del Teatro 3, affidate per l’occasione ai più piccoli tra gli allievi che frequentano i corsi di teatro dell’Arcoscenico, coordinati da Ileana Spalla: Leonardo Donadoni, Flavio Mastalla e Matteo Vinotto.

A seguire una merenda golosa offerta a tutti i ‘Topi Lettori’ e ai loro accompagnatori dall’Inner Wheel astigiano, presieduto da Augusta Mazzarolli.

Si comunica inoltre che la biblioteca resterà chiusa dal 22 febbraio al 9 marzo per inventario. Durante questo periodo non avrà luogo il consueto mercatino dei libri ma si svolgeranno regolarmente in Sala delle colonne gli incontri di Passepartout en hiver e le attività con i ragazzi già a calendario (Crescerleggendo, Acchiappalibri). La biblioteca riaprirà regolarmente martedì 10 marzo.

In foto i vincitori della passata edizione “Premio Topo di Biblioteca 2019”