Alimentazione dentro e fuori la scuola: se ne è parlato al secondo seminario di “ImMensamente Buona”

Molto partecipato il secondo seminario inserito nel progetto “ImMENSAmente BUONA”, promosso dall’Assessorato all’Istruzione della Città di Asti in collaborazione con Fab – Fondo Assistenza e Benessere e con Lions Club Host.

L’incontro di sabato scorso, 15 febbraio, dedicato ad insegnanti e genitori, ha riempito l’aula 5 del Polo Universitario Rita Levi Montalcini di Asti, trattando tematiche importanti legate all’alimentazione dentro e fuori la scuola e proponendo ad insegnanti e genitori spunti di riflessione su corretta nutrizione e benessere.

Il programma del seminario, curato in questa seconda edizione dal Lions Club Host di Asti, ha previsto due interventi di professioniste del settore: la psicologa Silvia Cussotto che ha parlato dell’importanza di “nutrire bene la mente” e la nutrizionista Rossana Ruscalla, che ha proposto ai partecipanti gli orientamenti per una scelta più consapevole di colazioni, merende e pasti principali.

Il prossimo incontro previsto dal progetto “ImMENSAmente BUONA” si svolgerà presso uno dei centri cottura che fornisce i pasti alle mense scolastiche, dove insegnanti e genitori potranno vedere in prima persona la preparazione di un pasto previsto nel menù scolastico a partire dalle derrate alimentari.

Nelle scuole aderenti al progetto, dal mese di febbraio, inizieranno i momenti dedicati agli studenti con la presenza delle psicologhe in classe. Le professioniste saranno a disposizione di alunni e insegnanti per trasformare gli spunti offerti nei seminari in azioni concrete; 20 le classi aderenti per un totale di oltre 400 alunni, che lavoreranno sulla tematica dell’alimentazione partendo dal presupposto che “mangiare” è molto più che “nutrirsi” con il fine comune di combattere gli stili alimentari disordinati e aumentare la capacità di apprezzamento e di giudizio sui cibi.

Continuano inoltre gli incontri del Focus “Alimentazione e dintorni” dedicati agli insegnanti e realizzati dal Servizio Istruzione e Servizi Educativi della Città di Asti; il focus, prendendo avvio dalle esigenze e dalle storie di chi vi partecipa, discute di spunti su cibo, abitudini alimentari a scuola, strategie di supporto agli insegnanti, spreco e soprattutto di benessere.