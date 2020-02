Alberto Cirio: “Per gli astigiani ad Alassio stiamo valutando un trasferimento in sicurezza” (video)

Pubblichiamo la dichiarazione video del Presidente della Regione Piemonte al termine dell’incontro in Prefettura a Torino sul caso della comitiva di anziani astigiani, in questo momento in quarantena in un hotel di Alassio in Liguria.

La Regione ha dato la disponibilità ad accoglierli in un luogo sicuro in Piemonte, una volta accertata la negatività ai test che sono attualmente in corso.

All’incontro con il Prefetto di Torino e di Asti erano presenti anche il Sindaco e il Questore di Torino, il Sindaco di Asti e il Presidente della Provincia, oltre al Vice Presidente della Regione e l’Assessore regionale alla Protezione civile, entrambi astigiani, e il coordinatore generale dell’Unità di crisi della Regione Piemonte.