Alba, Teatro Sociale: Alessio Boni e Serra Yilmaz protagonisti di Don Chisciotte

DON CHISCIOTTE è sicuramente uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale 2019-2020 del Teatro Sociale G. Busca di Alba.

In programma Martedì 18 e Mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.00 vede protagonisti Alessio Boni, nei panni del cavaliere errante, affiancato da una bravissima Serra Yilmaz nel ruolo di Sancho Panza. Lo spettacolo, liberamente tratto dal romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra, farà immergere il pubblico nei combattimenti etici ed eroici del protagonista.

DON CHISCIOTTE

adattamento di Francesco Niccolini

liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra

drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer e Francesco Niccolini

con Alessio Boni, Serra Yilmaz. Marcello Prayer

e Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena Nico

Nicolò Diana nel ruolo di Ronzinante

scene Massimo Troncanetti

costumi Francesco Esposito

luci Davide Scognamiglio

musiche Francesco Forni

regia Alessio Boni – Roberto Aldorasi – Marcello Prayer

Produzione Nuovo Teatro di Marco Balsamo

«Chi è pazzo? Chi è normale? – sono le parole di Alessio Boni – Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici. Di più: forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici. La lucida follia è quella che ti permette di sospendere, per un eterno istante, il senso del limite: quel “so che dobbiamo morire” che spoglia di senso il quotidiano umano, ma che solo ci rende umani. L’animale non sa che dovrà morire: in ogni istante è o vita o morte. L’uomo lo sa ed è, in ogni istante, vita e morte insieme. Emblematico in questo è Amleto, coevo di Don Chisciotte, che si chiede: chi vorrebbe faticare, soffrire, lavorare indegnamente, assistere all’insolenza dei potenti, alle premiazioni degli indegni sui meritevoli, se tanto la fine è morire? Don Chisciotte va oltre: trascende questa consapevolezza e combatte per un ideale etico, eroico. Un ideale che arricchisce di valore ogni gesto quotidiano. E che, involontariamente, l’ha reso immortale. È forse folle tutto ciò? È meglio vivere a testa bassa, inseriti in un contesto che ci precede e ci forma, in una rete di regole pre-determinate che, a loro volta, ci determinano? Gli uomini che, nel corso dei secoli, hanno osato svincolarsi da questa rete – avvalendosi del sogno, della fantasia, dell’immaginazione – sono stati spesso considerati “pazzi”. Salvo poi venir riabilitati dalla Storia stessa».

Tutti i biglietti della stagione 2019-2020 sono disponibili:

· al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento.

· nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173/33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito www.piemonteticket.it.

· On line sul sito www.ticket.it

PREZZI DEI BIGLIETTI:

Poltronissima: intero € 26,00 / ridotto € 25,00

Primo posto: intero € 22,00 / ridotto € 20,00

Secondo posto: intero € 20,00 / ridotto € 18,00

Ridotto “Giovani” € 15,00 (fino a 26 anni non compiuti – posto unico)

Ridotto bimbo € 10,00 (meno di 10 anni)