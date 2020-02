Alba: rinnovata la convenzione tra il Comune e le officine per la conversione delle auto in GPL/metano

Il Comune di Alba donerà un bonus di 250 euro, mentre le officine convenzionate applicheranno uno sconto di 100 euro sull’importo totale, per i residenti in città che convertiranno la propria auto a benzina, in gas, GPL/metano.

Rinnovata anche quest’anno la convenzione tra l’Ente e le officine autorizzate IN.EL.CAR s.n.c., Delfinetti Dino s.n.c., L.G. Service di Cerrato Luigi, Fontanone Autoservice s.n.c. dove si potrà trasformare la propria autovettura in due, tre giorni. La conversione non è possibile solo per le automobili Euro zero.

Il rinnovo dell’accordo è stato siglato mercoledì 19 febbraio nella sala Urbanistica del Palazzo comunale di Alba, dall’assessore all’Ambiente Marco Marcarino ed il delegato nazionale e presidente regionale del settore Gpl metano per autotrazione della Confartigianato Claudio Piazza, accanto al dirigente della Ripartizione Urbanistica Alberto Negro.

Un accordo lanciato dal Comune per ridurre gli inquinanti in atmosfera prodotti dalle emissioni dei veicoli, accanto ad altre iniziative come l’istituzione delle zone a traffico limitato (Ztl).

Per avere l’incentivo, l’utente deve presentare in officina una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, allegando il documento di identità valido, comprovante la residenza, la carta di circolazione del veicolo comprovante la targa e l’anno d’immatricolazione, il codice fiscale.

«Rinnoviamo molto volentieri questa lodevole iniziativa – dichiara l’assessore all’Ambiente Marco Marcarino – che prosegue con successo da alcuni anni e che, attraverso un bel contributo, incentiva i cittadini a rendere la propria auto meno inquinante con la trasformazione in Gpl/metano. A beneficio dell’ambiente, è una delle tante iniziative messe in campo dall’Amministrazione per rendere più pulita l’aria di Alba».

«A nome mio e di Confartigianato posso dire che siamo molto contenti per il bel rapporto che prosegue con il Comune di Alba – dichiara Claudio Piazza delegato nazionale e presidente regionale del settore Gpl metano per autotrazione della Confartigianato – Sono davvero contento che questa convenzione è stata rinnovata anche quest’anno. Notevoli sono gli aspetti positivi: per l’ambiente, ma anche per i cittadini che così possono risparmiare sul caro carburante».