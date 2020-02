Alba, no del Partito Comunista al rifacimento di piazza Ferrero: “Si pensi ai tetti non alle piazze”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Partito Comunista – Segreteria Provinciale Cuneo.

Il comune di Alba stanzia 300 mila euro per rifare le mattonelle di Piazza Ferrero (ex Piazza Savona), a soli 12 anni dall’ultimo rifacimento.

Noi comunisti riteniamo assurdo che a fronte di una crisi economica e sociale che, seppur in maniera ristretta e ritardata rispetto ad altre zone d’Italia, si sta approfondendo nella nostra provincia e nella città di Alba, si dia priorità a questioni estetiche rispetto ai problemi concreti dei cittadini.

Nel 2019 erano 220 ad Alba i nuclei in attesa di un alloggio popolare (2000 in tutta la provincia), mentre mille abitazioni erano sfitte e molti alloggi popolari erano inagibili per mancate ristrutturazioni.

Siamo convinti che dare un tetto a quanti ne necessitano sia prioritario. Quindi chiediamo che quei 300 mila euro vengano utilizzati per ristrutturare le case popolari inagibili, per la manutenzione di quelle già assegnate e per accelerare la risoluzione dell’emergenza abitativa nella città di Alba.

Segreteria Provinciale Cuneo

Partito Comunista