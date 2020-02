Per lavori sulla rete fognaria è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata da lunedì 02/03/2020 fino a mercoledì 04/03/2020, per tutti i veicoli, in via Duccio Galimberti, ambo i lati, dal n. civico 7/A fino all’intersezione con via Fornace Sorba.