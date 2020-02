Per consentire lavori relativi al progetto di videosorveglianza, lunedì 17/02/2020, dalle ore 08.30 alle ore 18.00, in corso Cortemilia nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sobrero e via Martin Luther King è istallato un impianto semaforico temporaneo.

E’ previsto l’uso dei movieri nelle ore di punta e nel caso di intenso traffico veicolare per evitare la formazione di lunghe code al semaforo.