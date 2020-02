Alba, le Fondazioni Bancarie incontrano la città

Trent’anni fa la Legge “Amato” numero 218 del 30 luglio 1990 sanciva la nascita delle Fondazioni bancarie.

Venerdì 13 marzo 2020 ore 17:30 nella sala consiliare “Teodoro Bubbio” del palazzo comunale di Alba l’Associazione Culturale Giulio Parusso intende celebrare questa importante ricorrenza incontrando i rappresentanti delle grandi Fondazioni Bancarie del territorio.

Introdurrà l’argomento, con la consueta capacità divulgativa, il professor Beppe Ghisolfi, giornalista, Tesoriere e Vice presidente europeo delle Casse di Risparmio, socio onorario dell’Associazione Parusso e autore di una collana di volumi bestseller sui temi del mondo bancario e finanziario, di cui fa parte il suo ultimo lavoro editoriale: “Le Fondazioni Bancarie. Manuale di navigazione”, edito da Nino Aragno.

Hanno accolto l’invito dell’Associazione Giulio Parusso e porteranno il loro contributo: Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo e Presidente di ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa; Giovanni Quaglia, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino; Giandomenico Genta, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Giuliano Viglione, Vice presidente della Fondazione CRC.

Saranno presenti inoltre il Sindaco di Alba, Carlo Bo che porterà il saluto dell’Amministrazione comunale e Tino Cornaglia, Presidente di Banca d’Alba.

Il coordinamento sarà curato da Roberto Ponzio, nella veste di Presidente dell’Associazione Culturale Giulio Parusso.

Le Fondazioni Bancarie, oltre che per il loro imprescindibile spirito di solidarietà sociale e di mecenatismo, sono divenute quanto mai importanti come lungimiranti investitori istituzionali radicati nei territori e le loro qualità etiche sono sempre un’indispensabile premessa per ogni attività.

Roberto Ponzio: “Grazie ad una proficua interazione con i territori, dai quali hanno avuto origine e nei quali sono profondamente radicate, le Fondazione Bancarie affiancano all’attività filantropica il ruolo di catalizzatore delle linee d’azione e di sviluppo. L’Associazione Culturale Parusso festeggia con la città di Alba la ricorrenza dei trent’anni dalla nascita delle Fondazioni con un evento aperto alla cittadinanza, partecipato dai vertici delle realtà attive sul nostro territorio.”