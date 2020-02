Alba: istituiti 15 stalli di sosta riservati all’attività di noleggio con conducente

La Giunta comunale di Alba lo scorso 5 dicembre ha deliberato l’istituzione di 15 stalli di sosta su aree pubbliche riservati agli operatori del servizio di noleggio con conducente.

“Dopo un attento ascolto delle istanze e richieste provenienti dai cittadini e dagli operatori economici della città – dichiara il Sindaco di Alba Carlo Bo – abbiamo avviato un piano di riordino urbano che coinvolge vari ambiti, in un’ottica di miglioramento del decoro di Alba. La vocazione turistica della nostra città richiede un’attenzione particolare anche per quanto riguarda lo stazionamento di taxi e veicoli che offrono il servizio di noleggio con conducente. Abbiamo finalmente risposto a una richiesta che veniva da tempo dagli operatori di settore, facilitando anche l’utilizzo di tale servizio ai turisti che potranno rintracciarlo con facilità”.

La definizione delle aree destinabili alla sosta è stata raggiunta tramite simulazioni rispetto alle dinamiche del flusso veicolare, frutto di un costruttivo dialogo della Ripartizione Opere Pubbliche e del Comando di Polizia Municipale con l’organizzazione di categoria degli esercenti il servizio di ncc.

“Da diversi anni i noleggiatori con conducente attendevano parcheggi a loro riservati – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio – e sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo svolto con gli uffici che ha finalmente dato risposta alla loro richiesta. Abbiamo colto l’occasione per inserire nell’intervento anche un parcheggio dedicato alla polizia municipale presso la stazione ferroviaria, un presidio di sicurezza per i cittadini in una zona sensibile della città”.

La Ripartizione Opere Pubbliche del Comune di Alba provvederà a collocare apposita segnaletica stradale, nelle seguenti aree: 2 stalli di sosta in Piazza Rossetti (area pedonale) e in Piazza Garibaldi, 3 stalli di sosta in Via Umberto Sacco e 4 stalli di sosta in piazza Trento e Trieste e nel piazzale Dogliotti dell’autostazione.

Eraldo Abbate, Presidente Regionale Confartigianato settore autobus e ncc, così esprime la soddisfazione dei suoi associati: “Ringraziamo la nuova amministrazione per essere arrivati finalmente alla conclusione di una serie di richieste che durava da ben 11 anni. Questo rappresenta un primo passo importante che coinvolge Alba, ma nel tempo ci impegneremo per offrire un servizio completo per tutto il territorio. Il dialogo della nostra associazione con l’amministrazione ha portato anche a un’importante opera di trasparenza nei confronti dei clienti, perché verranno pubblicati i costi dettagliati di varie tratte sia sul sito del Comune di Alba sia su quelli di Confartigianato e dell’Associazione Commercianti Albesi”.