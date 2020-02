Alba, due letture in Biblioteca: “Il fiore d’oro” e “Play the story!”

La Biblioteca civica Giovanni Ferrero, in collaborazione con l’associazione culturale “Don Chisciotte siamo noi”, organizza un ciclo di letture in inglese e in italiano.

Il percorso, indirizzato ai ragazzi dai 7 agli 11 anni, ha l’obiettivo di far conoscere alcune delle storie più famose della letteratura inglese sia attraverso la lettura animata, sia attraverso numerosi giochi teatrali di cui i bambini saranno protagonisti.

Sabato 15 febbraio, ore 17.00

Shakespeare: The tempest

La foresta incantata del Sogno di una notte di mezza estate e la misteriosa isola di Prospero saranno gli scenari ideali per indagare i sogni dei bambini. Una lettura per far conoscere alcune delle storie più famose della letteratura inglese attraverso la lettura animata e i numerosi giochi teatrali di cui i bambini saranno protagonisti. Età consigliata: 7-11 anni

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni:

Biblioteca civica Giovanni Ferrero via Vittorio Emanuele II, 19 – 12051 ALBA

Tel. 0173.292.468 prestito@comune.alba.cn.it

www.comune.alba.cn.it www.natiperleggere.it

Venerdì 14 febbraio, alle ore 17.00

Lettura per bambini “Il fiore d’oro”, a cura di Daniela Febino.

“Una bambina trova uno splendido fiore d’oro, la regina lo vuole ma… la sua capretta se lo mangia! Un racconto divertente che avvicina al rispetto della natura.”

L’iniziativa, consigliata ai bimbi dai 3 ai 6 anni, fa parte del progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca civica Giovanni Ferrero Tel. 0173.292.468 prestito@comune.alba.cn.it