Alba: divieto di sosta nel primo tratto di corso Europa

Dalle 8.30 di lunedì 24 febbraio fino a fine lavori, divieto di sosta in corso Europa, sui parcheggi della corsia stradale in direzione San Cassiano, nel tratto compreso tra via Einaudi e via Rossini, e sui parcheggi della corsia in direzione centro di Alba, nel tratto tra via Rossini e via Aldo Moro.

Il divieto è necessario per l’allestimento del cantiere stradale relativo ai lavori di riqualificazione dello spartitraffico sul tratto tra via Einaudi e via Aldo Moro.