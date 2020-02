Ad Asti una giunta straordinaria sul Coronavirus

Nel pomeriggio di oggi, la Giunta Comunale si è riunita per fare il punto della situazione sulle attività da porre in essere al fine di un’efficace prevenzione del Coronavirus anche nel nostro territorio.

Il Sindaco di Asti Maurizio Rasero ha firmato un’ordinanza che, in attesa delle disposizioni della Regione Piemonte, prevede la chiusura dei nidi d’infanzia comunali e privati, delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e private, degli enti/agenzie di formazione, dell’Università, del Centro Provinciale Istruzione Adulti e dei centri diurni socio terapeutici dal 24 al 29 febbraio 2020.

Ulteriori provvedimenti, se necessario, saranno adottati solo dopo aver letto i contenuti del documento della Regione.

L’incontro è stato anche un’occasione per incontrare il Presidente dell’Ordine dei medici dr. Claudio Lucia ed il Vice Presidente dell’Ordine dei Medici dr. Claudio Sciacca, organo ritenuto dall’Amministrazione il più competente a fornire suggerimenti ed indicazioni sanitarie.

“Al momento non ci sono casi, certamente positivi, di contagio sul nostro territorio per cui tutti gli interventi sono rivolti ad una stretta sorveglianza ma, allo stato attuale, vanno intesi in un quadro di stretta prevenzione e non devono procurare inutili allarmismi.

In quest’ottica, continuiamo ad attenerci alle utilissime misure già presenti sul sito ufficiale del Comune di Asti dettate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità e che sono state riprese dal comunicato che l’Ordine dei Medici ha diffuso in giornata.

La Giunta rimarrà convocata quotidianamente in modo costante per seguire e monitorare l’evoluzione della situazione e qualunque novità sarà tempestivamente comunicata alla popolazione.” – spiega l’Amministrazione in una nota stampa.