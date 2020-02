Ad Asti tre incontri di giochi-filosofici per bambini della scuola primaria e secondaria

L’Associazione “ Genitorinsieme Onlus” e il doposcuola “ Pianeta T…spazio alle Idee!!!” propongono un piccolo percorso filosofico aperto a bambini e ragazzi, realizzato da Michele Zes e, esperto di pratiche filosofiche del collettivo dei FILONAUTI.

Il ciclo di laboratori prende il nome di “Giochi Filosofici” e si basa sull’idea di associare il gioco con l’esercizio della filosofia. Se, solitamente, la filosofia si presenta come una disciplina complessa e lontana da qualsiasi applicazione concreta, all’interno di questi laboratori la filosofia diventa pratica, ovvero diventa dialogo, esercizio del pensiero, scambio di idee e crescita.

Il Laboratorio di filosofia non si prefigge l’insegnamento della filosofia ma l’attivazione e la promozione di processi di riflessione.

La filosofia diventa un metodo e un’attività riflessiva che utilizza il linguaggio quotidiano e lo raffina in modo tale da renderlo capace di dare un senso al mondo e all’uomo.

L’attività muove dal presupposto che il pensiero filosofico non appartiene solo agli adulti ma, poiché si basa sull’interrogare, è presente soprattutto nei bambini, che di domande ne fanno e il più delle volte non per avere risposte ma per il piacere di farle.

La filosofia non verrà dunque insegnata, come avviene normalmente nei licei, ma ragazzi e bambini verranno accompagnati nell’esercizio del pensiero attraverso giochi creati ad hoc per far scaturire in loro un’autentica curiosità rispetto ad alcuni quesiti tipici della storia della filosofia.

Questa pratica filosofica sarà dunque un modo per allenare nei bambini e nei ragazzi l’arte di argomentare e di saper sostenere le proprie idee, ma soprattutto per insegnare loro il pensiero critico. Quest’ultimo, infatti, diventa sempre di più un’abilità fondamentale per la valutazione e la selezione del flusso di informazioni a cui bambini e ragazzi hanno accesso con estrema facilità attraverso internet.

OBIETTIVI DEL LABORATORIO DI FILOSOFIA

● Stimolare non solo le capacità di ragionamento, ma in particolare quella dimensione del pensiero che riconosce un ruolo considerevole all’affettività, alle esperienze valoriali, alle emozioni. Attraverso questa modalità di pensiero che si traduce in azione è possibile dare senso e valore alla realtà.

● Promuovere legami cooperativi, sperimentando modalità di interazione, comunicazione ed espressione esercitate attraverso un atteggiamento riflessivo.

● Valorizzare l’unicità e la singolarità di ogni partecipante.

● Gestire la conflittualita’ attraverso l’interazione solidaristica e il confronto con la diversita’ dell’altro.

Il percorso laboratoriale è rivolto a bambini e ragazzi che frequentano la scuola primaria (da 8 a 11 anni) e secondaria di primo grado (dai 12 ai 14 anni) e si svilupperà in tre incontri della durata di 90 minuti ciascuno, al sabato pomeriggio, presso i locali del doposcuola Pianeta T, via Olof Palme 15 ad Asti (ingresso da via Liguria) nei giorni 7-14-21 marzo.

Saranno previsti due gruppi distinti in base all’età dei partecipanti: il primo gruppo, che comprende i ragazzi della scuola primaria, in orario 15.00 – 16.30, il secondo gruppo, che comprende i ragazzi della secondaria, comincerà alle ore 17.00 per finire alle 18.30. Per informare le famiglie interessate è previsto un incontro (gratuito) di presentazione del progetto il 15 febbraio alle ore 16.30 sempre nei locali del doposcuola PIANETA T. Sarà un momento in cui entrare più nei dettagli e comprendere meglio che cos’è un laboratorio di filosofia.

Per poter ricevere informazioni e per partecipare è necessario scrivere a: giocoperimparare@gmail.com o chiamare il numero +39 3932432939.