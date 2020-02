Acquistato dal Comune di Valfenera un fabbricato ad uso magazzino: “Si risparmia e si evita consumo di suolo”

Lo scorso 4 febbraio il Comune di Valfenera ha siglato l’accordo per l’acquisizione di un fabbricato uso magazzino, sottoposto ad asta giudiziaria.

Il fabbricato, sito in strada Fontanelle, è un capannone con struttura in cemento armato precompresso costruito negli anni ’80, avente una superficie di poco più di 1000 metri quadrati, all’interno di un terreno di complessivi 3000 metri quadrati. A fronte di un valore di stima di 232.000 euro, il prezzo per l’acquisto è stato pattuito in 63.000 euro.

Il sindaco Paolo Lanfranco ha espresso la soddisfazione dell’Amministrazione comunale per il buon esito dell’operazione, dichiarando: “L’acquisizione di un capannone industriale ad uso di magazzino è un investimento atteso da anni: consente al Comune di risparmiare il canone di locazione pari a 7.200 euro all’anno sostenuto finora, e mette a disposizione spazi adeguati alle esigenze dell’Ente e delle associazioni locali”.

“La transazione è stata resa possibile dalla piena disponibilità della proprietà e dei creditori e dalla capacità dei responsabili dell’Ufficio tecnico, geom. Silvio Galletti, e dell’Ufficio finanziario, rag. Maria Luisa Berrino, di adottare in tempi estremamente stretti tutti gli atti necessari alla stipula dell’accordo” ha aggiungo il primo cittadino.

“La scelta di non edificare un fabbricato su terreno agricolo, come inizialmente era stato deciso, in ragione della crisi del mercato immobiliare, si è rivelata lungimirante: abbiamo risparmiato almeno 200.000 euro ed evitato un ulteriore consumo di suolo” ha dichiarato l’assessore Trinchero, che ha seguito in prima persona l’operazione.