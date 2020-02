A Villanova d’Asti presto i lavori per il Parco Avventura

Sono in partenza i lavori a Villanova d’Asti del “parco avventura”, che sarà ospitato dall’area ex poligono Tiro assegno, nella zona degli Alpini.

E’ di pochi giorni fa, infatti, la determina del Comune in cui il responsabile del settore, l’architetto Massimo Tricerri, ha affidato i lavori all’azienda Bellio Libero dopo aver pubblicato la gara nel mese di dicembre.

“E’ un progetto che ha l’obiettivo di riqualificare quell’area acquisita dal Demanio militare, che non aveva effettuato nessun genere di intervento per decenni.” – spiega il Sindaco di Villanova Christian Giordano – “L’Amministrazione Comunale grazie all’aiuto degli uffici, di alcuni amministratori, in particolare l’Assessore Giuliano Margari, dell’Istituto Comprensivo e di alcuni insegnanti ne ha fatto un bosco urbano in un appezzamento, in un altro, nei pressi, un’area cani ed in quest’ultimo terreno, un piccolo parco avventura con alcune panchine per fare attività sportiva ed una teleferica. L’area avrà una telecamera di videosorveglianza a tutela degli utilizzatori e a protezione dei beni pubblici.”

I lavori inizieranno nelle prossime settimane.

Prosegue dunque l’attività del Comune rivolta ad una particolare attenzione alle persone attraverso un nuovo servizio. Il progetto verrà realizzato anche grazie ad un contributo del Gal (circa 11.000 euro) su 39.000 euro di interventi totali.