A San Damiano d’Asti con il Carnevale Centro Coni “giochi sportivi senza paragoni”

In attesa del carnevale sandamianese che si svolgerà domenica 1 marzo a partire dalle ore 14.30, una piacevole anteprima con l’evento Carnevale Centro Coni, in programma al centro polivante di San Damiano d’Asti venerdì 21 febbraio dalle 16,30 alle 19,30.

Tutti i bambini ed i ragazzi iscritti nelle società sportive del Coni potranno partecipare a questa bella iniziativa sportiva e folcloristica ed i non iscritti possono comunque presenziare ed assistere alla festa.

Sono previsti percorsi sportivi e giochi a volontà con i tecnici delle società sportive aderenti al centro Coni di San Damiano d’Asti. Sarà prevista anche la merenda per tutti i partecipanti.

L’iniziativa è organizzata dal Coni di Asti in collaborazione con le società sportive sandamianesi associate e con l’assessorato allo sport del comune di San Damiano d’Asti.

“Come Amministrazione Comunale intendiamo lavorare in stretta sinergia con il Coni per valorizzare sempre di più i nostri impianti sportivi e le nostre società sportive, molte delle quali stanno ottenendo ottimi risultati ed aggregano molti atleti” dichiara il sindaco di San Damiano d’Asti, Davide Migliasso. “Un sentito ringraziamento alla prof. Lavinia Saracco, referente del Coni astigiano, da parte del Sindaco e dell’Assessore allo sport Omedé. Vogliamo ringraziare anche le diverse società sportive per l’attività di promozione dello sport.”

locandina festa di carnevale sandamiano