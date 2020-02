A Portacomaro il Comune invita alla calma e ricorda: “Nessun rischio nei locali commerciali e pubblici”

Per tranquillizzare la popolazione, il Comune di Portacomaro ha diramato un avviso sulla “Situazione Coronavirus“, firmato dal Sindaco Alessandro Balliano.

“Il territorio di Portacomaro non è zona rossa e non è stata interdetta alcuna attività” è ben precisato nella comunicazione.

In paese non deve essere attuato alcun tipo di misure se non quelle già attive in tutto il territorio nazionale divulgate anche dai media, si legge nella nota che ricorda anche i comportamenti di prevenzione che devono essere messi in atto.

I CONSIGLI

Pulire le superfici con alcool e cloro

Lavarsi spesso le mani

In caso di starnuti o colpi di tosse usare fazzoletti monouso o farlo nella piega del gomito

Evitare assembramenti di persone

Nel caso di presenza di sintomi sospetti contattare il proprio medico di famiglia e rimanere a casa.

PER TRANQUILLIZZARE

Il Comune ricorda che la situazione è monitorata dal servizio di igiene pubblica dell’ASL di Asti e le persone coinvolte, direttamente ed indirettamente, sono tutte sotto stretta osservazione sanitaria presso le rispettive abitazioni.

Inoltre, si sottolinea che “Non si corrono rischi andando nei locali commerciali o pubblici a fare acquisti o consumare cibi e bevande“.