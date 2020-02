La Pro Loco di Mombercelli organizza una nuova serata a base di tombola, in occasione di San Biagio.

L’appuntamento è per la serata di domani, alle 20,30, in via Bogliolo. Sono in palio ricchissimi premi enogastronomici e un super primo premio: una smart tv da 40 pollici!

La serata sarà allietata dalla distribuzione di bugie, frutta secca e bibite.