A Belveglio una mostra per Adriano Olivetti per i 60 anni dalla scoparsa

In occasione del 60 anniversario dalla scomparsa di Adriano Olivetti è stata organizzata la Mostra: Il coraggio di un sogno italiano: 60 anni dalla concreta utopia.

La data della mostra è 27/28/29 febbraio 2020 in via alessandria 19 a Belveglio (AT).

Adriano Olivetti è una delle persone di cui andare più orgogliosi in Italia: un imprenditore talmente rivoluzionario e avanti con i tempi per la sua epoca da risultare incredibilmente attuale.

Una visione completamente contro-corrente, un’intuizione fuori dal comune, un pensiero creativo fuori dagli schemi, un poliedrico ingegnere, un visionario , uno dei pochi uomini che inventò il Futuro.

L’incontro e la scoperta di questo personaggio ha profondamente influenzato la nostra Cultura d’Impresa e così è stato deciso di ricordarlo in fabbrica. Perché la Fabbrica rappresenta ancora il luogo in cui molti valori e principi Olivettiani possono esprimersi.

L’obiettivo della mostra è proporre un percorso museale sulla storia di Camillo ed Adriano Olivetti, di una fabbrica, di tanti uomini e donne che attraversarono un secolo, il 900; senza arrendersi, senza odiare nessuno, senza perdere mai i loro sogni e realizzarono il Miracolo Italiano.

Una storia che oggi pare una favola a chi la incontra per la prima volta, una pagina importante della storia della tecnologia made in Italy: dalla macchina per scrivere al primo computer .

Una lezione sempre attuale.

“Se tutti coloro che scopriranno Adriano Olivetti volessero portare un pezzetto della sua visione di futuro nella propria vita, il suo sogno di un mondo in cui valori e principi guidano ispirano l’azione, in cui l’uomo può esprimere tutti i propri potenziali talenti, sarebbe più vicino e possibile”.

PROGRAMMA Eventi Adriano Olivetti