Vigne e arte: bambini in visita alla mostra “La musica delle colline” di Giancarlo Ferraris

Sabato scorso, 1 febbraio, il corso di disegno organizzato dal consiglio della biblioteca G. Monticone si è spostato alle cantine Chiarlo di Calamandrana per visitare la mostra “La musica delle colline” di Giancarlo Ferraris.

L’artista canellese ha parlato a bambini, genitori, organizzatori e volontari, della sua collaborazione con l’azienda al progetto della “Court”: un percorso artistico tra le vigne che ha visto anche la partecipazione dell’artista Emanuele Luzzati. Ferraris ha in seguito presentato la mostra fatta di pitture su pannelli di legno e di totem che sorreggono ed espongono sculture di ferro.

“Molto interessante è stata anche la proiezione di gran parte delle sue opere, fin dagli inizi della sua carriera, che ha permesso di scoprire anche alcune curiosità della sua pittura, i soggetti ricorrenti che utilizza come, ad esempio, il ciliegio della sua infanzia nella casa del nonno o la grafica con la quale raffigura il vento – hanno commentato i volontari della biblioteca –Valore aggiunto dell’interessante e molto apprezzata visita è stata la magnifica cornice delle cantine, dalle cui botti si sprigionava un lieve profumo di pregiati vini: un’elegante associazione, arte e vino, vero patrimonio del nostro territorio”.

Ispirati dalle bellezze paesaggistiche ed artistiche, nei prossimi sabati, i bambini del corso di disegno saranno chiamati a rielaborare le suggestioni tratte dall’esperienza, sotto lo sguardo attento e la guida dell’insegnante Natalia Jarema Bielli.

A fine corso è in programma una nuova uscita per una passeggiata alla “Court”, in modo che i bambini, se pur piccoli, imparino a vivere e ad apprezzare le eccellenze che li circondano.