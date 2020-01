Whatsapp, problemi con file audio e video per molti utenti

Whatsapp sta creando diversi problemi a moltissimi utenti in particolare nell’invio e nell’ascolto dei file audio e dei video e sui social impazza l’hashtag whatsappdown.

In particolare, su Whatsapp dalle 12 di oggi, domenica 19 gennaio, non si riescono ad attivare la funzionalità dei vocal e dei video, che vengono trasmessi apparentemente in modo regolare per il mittente ma che il destinatario non riesce a scaricare od ascoltare. Questo problema ci è stato segnalato da diversi utenti, mentre ad altri funziona normalmente.

Nella foto, la mappa del malfunzionamento, secondo le segnalazioni ricevute dal sito Downdetector.it