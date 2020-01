La Bottega Altromercato di Asti ha ospitato oggi pomeriggio, sabato 11 gennaio, la Festa di Premiazione al concorso ‘Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza’ .

Tanti i bambini presenti per ritirare i premi per i bellissimi ed originalissimi lavori delle scuole partecipanti che sono esposti nel locale della Bottega della Cooperativa Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti.

di 17 Galleria fotografica Festa di premiazione del concorso "Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza" 2019









Questa 4° edizione ha visto inoltre la partecipazione di un doposcuola, di un centro diurno di educativa territoriale ed il gradito ritorno del poeta Camerano Luigi ospite Casa di Riposo a Castelnuovo Don Bosco.

Oltre 200 bambini e ragazzi coinvolti con il record della primaria Cavour di Asti che ha partecipato con tutte le cinque sezioni.

Lavori molto curati che esprimono i valori della pace, della fratellanza e della solidarietà in un periodo storico di cui si sente la forte necessità.

Tutti i lavori sono stati pubblicati nel periodo natalizio on line dalle testate media partner Radio Asti Europa ed At News (vedi articoli correlati).

La giornata si è conclusa con la merenda bio-equo e solidale per tutti.