Villanova d’Asti, approvato dalla Regione il Bando Cantieri di Lavoro Over58

Il Comune di Villanova d’Asti risulta terzo arrivato su 206 domande al fine di finanziare i cantieri lavori per persone disoccupate aventi 58 anni in su.

E’ un’ottima opportunità che si dà alle persone prossime alla pensione.

Adesso l’Amministrazione comunale aspetta ora la comunicazione della Regione Piemonte, presumibilmente entro un paio di mesi al massimo, per l’avvio dei progetti per poter poi procedere con la selezione sul territorio degli aventi diritto.

La partecipazione a questo bando si inserisce in una più ampia azione politica volta a sostenere le persone in difficoltà e nel caso specifico, quelle prossime alla pensione ma che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro per via dell’età.

Il comune di Villanova d’Asti partecipa ormai da circa 5 anni ai cantieri di lavoro over 45, per cui resta in attesa di apertura del bando per il 2020; anche se questi progetti sono laboriosi dal punto di vista amministrativo-burocratico per gli uffici, sono un importante strumento di re-inserimento e/o di sostegno al reddito che danno opportunità e dignità alle persone.

In questi anni, i cantieri di lavoro a Villanova d’Asti sono stati utili per permettere a diversi cantieristi di trovare lavoro alla fine del percorso, dando così fiducia alle persone nei riguardi delle istituzioni oltre che una speranza.