Vigili urbani astigiani in partenza per Aosta: saranno di rinforzo per la fiera di Sant’Orso

Partiranno oggi, mercoledì 29 gennaio, per Aosta otto vigili urbani astigiani.

La squadra di rinforzo appartenente al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Asti è stata richiesta dal primo cittadino aostano (Fulvio Centoz). Obiettivo: essere di supporto ai servizi di repressione all’abusivismo commerciale e della regolamentazione della viabilità in occasione della 1020°edizione della Fiera di S. Orso, storica manifestazione di artigianato ed enogastronomia, che andrà in scena nel centro di Aosta il 30 e 31 gennaio prossimi e che attira ogni anno numerosissimi visitatori.

La collaborazione con il Comune di Aosta rappresenta una sinergia con la realtà valdostana che ha avuto origine dall’alluvione nel 1994. “Ai tempi – come ci spiegano il Comandante dei Vigili di Asti Riccardo Saracco e il suo Vice Roberto Pastrone – fu la Polizia Municipale di Aosta a venire ad Asti per sostenerci in un momento così difficile. Da lì la collaborazione proseguì e, qualche anno dopo, venne chiesto al nostro Comando il supporto per la storica Fiera di Sant’Orso, vista la nostra esperienza nella gestione della Fiera Carolingia, una delle maggiori in Piemonte. Una tradizione che si è mantenuta nel tempo con il servizio che va oltre al controllo dell’abusivismo, ma che funziona di supporto anche per la viabilità ed altre necessità che si manifestano nel corso dell’evento.”

Visto l’ordinamento di Polizia Municipale vigente che prevede siano ammesse le missioni esterne oltre che per soccorso in caso di calamità e disastri, anche per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, la richiesta del Comune di Aosta è stata accolta dall’Amministrazione astigiana.

Le spese di trasferta, pari a 3.700 euro, saranno sostenute e totalmente rimborsate dal Comune di Aosta.