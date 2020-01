“Verità per Giulio Regeni” anche ad Asti la fiaccolata nei 4 anni dalla scomparsa

Anche Asti scenderà in piazza per chiedere la verità per Giulio Regeni nei 4 anni dalla sua tremenda fine.

E’ Amnesty Asti ad invitare gli astigiani per partecipare ad una fiaccolata in ricordo di Giulio e per non spegnere l’attenzione verso il suo caso.

L’evento è in programma il 25 gennaio prossimo; il ritrovo è alle 19 in Piazza San Secondo, ad Asti, ed alle 19.41 verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo del ricercatore friulano che fu ritrovato senza vita al Cairo il 3 febbraio 2016. Per maggiori informazioni: amnesty.asti@gmail.com