A quattro anni dalla tragica morte al Cairo del ricercatore Giulio Regeni, in diverse piazze italiane sono state organizzate manifestazioni per non spegnere l’attenzione per la ricerca della verità.

Anche Asti si è manifestato in piazza San Secondo con una fiaccolata in ricordo di Regeni, con un momento di raccoglimento in sua memoria alle 19.41 organizzato da Amnesty International Asti. Tra le persone che hanno accolto l’invito anche diversi bambini.

Sono stati letti tre pezzi: la storia di questi quattro anni, con la ricostruzione della vicenda, a partire dal 25 gennaio 2016, quando il ricercatore fu sequestrato per poi essere ritrovato il 3 febbraio, ucciso dopo essere stato torturato: “Nessuno si fermerà fino a quando non sara scoperta la verità”. Proprio alle 19.41 arrivò il suo ultimo messaggio, dopodiché se ne persero le tracce fino al tragico ritrovamento.

È seguita la lettura dell’ultimo pezzo scritto da Giulio in Egitto e il messaggio della famiglia di ringraziamento per l’adesione al momento di sensibilizzazione.