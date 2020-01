Vasto incendio in un fienile a Nizza Monferrato (video)

Vasto incendio questa mattina a Nizza Monferrato.

Le fiamme si sono sviluppate in un fienile situato sulla strada provinciale per Canelli, non distante dal Centro Commerciale.

Quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Asti sono sul posto dalle otto di questa mattina per spegnere l’incendio ed evitare che il fuoco si propoghi all’abitazione adiacente al capannone che, pur non essendo coinvolta, è stata evacuata per sicurezza.

Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno originato l’incendio.

Dal profilo twitter ufficiale dei Vigili del Fuoco il video delle operazioni di spegnimento