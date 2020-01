Una storia tira l’altra: nuovo appuntamento con i laboratori di lettura della Biblioteca civica di Alba

Nuovo appuntamento della Biblioteca civica di Alba con i laboratori di lettura, del ciclo “Una storia tira l’altra…” che fa parte del progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei.

Venerdì 17 gennaio, alle 17 “I capricci di Carlotta”: lettura a cura di Giovanna Stella

Chi non vuole essere principessa? Ecco a voi la storia dei capricci del mattino! Tutti li conosciamo, tutti li abbiamo fatti, qualcuno, come Carlotta, ancora li fa! Ideale per bambini pigri, ma divertente per tutti.

Età consigliata: 3-6 anni.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca civica Giovanni Ferrero (Via Vittorio Emanuele II, 19 12051); 0173 292468; prestito@comune.alba.cn.it