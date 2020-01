Una domenica ecologica con Protect Our Home al Rifugio Valmanera

Protect Our Home, in collaborazione con il Rifugio Valmanera “In Bocca ai Lupi”, organizzano una giornata super ecologica.

L’evento, a cui tutti sono invitati, è in programma domenica 26 gennaio; il programma prevede il ritrovo alle 10 con il ritrovo presso il rifugio, in strada Valmanera 69, con un caffè di benvenuto; alle 10.30 inizia la raccolta per ripulire la zona dai rifiuti.

Alle 12.30 ci sarà la possibilità di partecipare al pranzo ♻️Plastic Free♻️

Per info e prenotazioni per il pranzo contattare JACOPO al 339 4509821.

Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione Protect Our Home.