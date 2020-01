Una Corsa per Diouma, ad Asti la seconda edizione per ricordare Diouma Koundio

Sabato 11 gennaio, al Parco Lungo Tanaro di Asti, si svolgerà la seconda edizione di “Una Corsa Per Diouma”, corsa e camminata non competitiva in memoria di Diouma Koundio, un ragazzo senegalese morto all’Ospedale Cardinal Massaia il 13 luglio 2018. Diouma viveva a Cellarengo e ha lasciato un ricordo luminoso nei tanti amici che lo hanno conosciuto, a Cellarengo e nell’astigiano.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Cellarengo, in collaborazione con gli Ambasciatori dello Sport per la Città di Asti, le società sportive Gate CRAL INPS, Vittorio Alfieri, DLF Asti, Brancaleone, GS Centro Down Asti, la Caritas Diocesana, la Pastorale Migranti, le Associazioni Senegalese e Gambiana di Asti e CPIAS Onlus. Il percorso è quello classico conosciuto dai podisti astigiani, con partenza ed arrivo in Piazzale Traghetto, al parco Lungo Tanaro ed anello sull’argine.

E’ previsto anche un percorso dedicato per bambini e ragazzi. Iscrizioni 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini, con piccolo omaggio e rinfresco finale.

Il ricavato sarà devoluto alla Sala Parto della Maternità di Bargny, località a pochi chilometri dalla capitale del Senegal Dakar.

Il ritrovo è sabato 11 Gennaio alle 14 in Piazzale Traghetto-Lungo Tanaro. La partenza della corsa per bambini e ragazzi sarà alle 14.45, quella degli adulti alle 15.

L’evento ha il Patrocinio del Comune di Asti.