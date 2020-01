Un premio cinematografico e 43 nuovi libri per la Biblioteca comunale di San Damiano d’Asti

Fine settimana importante per la Biblioteca Comunale Nosengo di San Damiano d’Asti.

Questa mattina, presso la sede in Piazza 1275, si è tenuto l’evento di presentazione dei 43 nuovi libri acquistati dal Comune, alla presenza del Consiglio di Biblioteca e del sindaco Davide Migliasso.

L’assessorato alla cultura del Comune ha deciso di acquistare nuovi libri da destinare alla biblioteca, in quanto da anni non si erano più fatti nuovi acquisti e l’utenza richiedeva sempre più frequentemente nuovi testi, la spesa complessiva è stata di 600 euro.

La dotazione complessiva di libri della Biblioteca Comunale di San Damiano d’Asti è di oltre 10.500, di cui ben 8.500 prestabili; attualmente la gestione è curata dall’Associazione Cinema Vekkio che, grazie al lavoro dei tre addetti (Andrea Franco, Claudio Gorlier e Alberto Contu), ha dato un bell’impulso all’attività con tante iniziative che hanno coinvolto tutte le fasce d’età.

Proprio grazie ad una delle tante iniziative promosse, nella giornata di ieri è arrivata un’altra bella notizia per la biblioteca: il cortometraggio realizzato con il progetto “Cultura in movimento” è stato selezionato per la XXI edizione di Sottodiciotto Film & Festival nella sezione Off e verrà proiettato a Torino il 28 marzo prossimo.

Si tratta di un filmato realizzato da un gruppo informale di alcuni studenti della Scuola Media di San Damiano, sul tema degli spazi pubblici; un’iniziativa che complessivamente ha coinvolto una cinquantina di ragazzi.