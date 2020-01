Tutto esaurito nella Chiesa Parrocchiale per il concerto dell’Epifania della Banda di Montemarzo

E’ stato un successo il concerto dell’Epifania della Banda musicale di Montemarzo.

Domenica 5 gennaio, seguendo l’antica tradizione che dura da più di 130 anni, la Banda, diretta dal maestro Angelo Masenga, nella chiesa parrocchiale della frazione strapiena ha aperto il suo concerto con “Superarbore”, passando per un medley di Domenica Modugno, ai più classici “Nessun dorma”, “Con te partirò” per concluderlo con la classica “Oh Happy day”.

Richiesto a gran voce e con alcuni minuti di applausi non poteva mancare il classico bis: “Blue Bells of Scotland”.

Non sono mancati i ringraziamenti a Padre Giancarlo d’Ugo ad Anna Bosia e Mario Vespa che hanno permesso l realizzazione del Concerto. L’incasso della serata, oltre 1000 euro, dedotte le spese e i permessi SIAE serviranno per pagare i primi lavori di manutenzione della sede e per l’acquisto di nuovi spartiti. Infatti, scaduta la concessione dei locali a loro destinati, i componenti dovranno provvedere in maniera autonoma alloro mantenimento.

Nella foto: un momento del Concerto