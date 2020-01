Truffata da falsa assicurazione RCA online: due persone denunciate dai Carabinieri

I fatti si sono svolti sul filo della rete, tra il Piemonte e la Campania ed hanno portato due persone ad essere denunciate.

Tutto è cominciato quando la “cliente”, residente in Tigliole (AT), anche ascoltando i consigli di alcuni amici che avevano aderito alle vantaggiose offerte prima di lei, si è lasciata attrarre dal sito www.assicuratipergiorni.it che prometteva assicurazioni RCA a prezzi molto convenienti.

La donna, dopo una breve trattativa, ha accettato la proposta online e ha sottoscritto un contratto, ed ha corrisposto la cifra richiesta su una carta prepagata. Qualche tempo dopo la chiusura dell’accordo, però, l’automobilista, informata dagli stessi amici che l’avevano consigliata, è venuta a conoscenza che la polizza sottoscritta era fasulla e che, pertanto, stava circolando con il suo veicolo privo di copertura assicurativa. Quando ha tentato di ricontattare i due responsabili, dal sito non è stata resa alcuna risposta e nemmeno dall’unica utenza cellulare di riferimento in suo possesso, così la donna non ha potuto fare altro che rivolgersi ai Carabinieri di Baldichieri d’Asti che, una volta raccolta la denuncia, hanno subito avviato le indagini del caso.

È emerso così che quel contratto non era mai esistito e, accertato l’avvenuto pagamento sulla carta prepagata, sono risaliti all’identità dei due presunti falsi assicuratori. Si tratta di un 26enne e di una 46enne, residenti nell’hinterland napoletano. Per i due è scattata la denuncia a piede libero: risponderanno di truffa.