Trovato ubriaco alla guida, cercò di corrompere i Carabinieri: condannato un astigiano

Un 30enne astigiano è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione, per guida in stato di ebbrezza e istigazione alla corruzione.

I fatti risalgono al novembre 2018 a La Thuile. Come riportato da AostaSera.it l’uomo aveva offerto insistentemente somme di denaro ai Carabinieri che lo avevano individuato, dopo che era finito con la sua Ford Fiesta contro il garage di una casa del centro storico, per evitare l’etilometro.

Così, assieme alla guida in stato di ebrezza (l’accertamento era risultato positivo, con tasso superiore ad 1.50 grammi per litro di sangue), i militari avevano proceduto alla denuncia per istigazione alla corruzione. Ieri, mercoledì 22 gennaio, il Gup del Tribunale di Aosta Giuseppe Colazingari ha condannato l’astigiano ad un anno ed otto mesi di reclusione, per entrambi i reati.

[Fonte: AostaSera.it; QUI il link all’articolo]