Trasporti eccezionali ad Asti: vicini alla soluzione con l’autostrada

Sì è svolto ieri in Provincia un tavolo tecnico di approfondimento sulla questione dei carichi eccezionali che transitano all’interno del concentrico urbano, e portano con sé gravi disagi sia alla viabilità che per l’inquadramento atmosferico.

“Siamo fiduciosi per la grande disponibilità dimostrata da SATAP – ha affermato l’assessore Stefania Morra – il nostro obiettivo è portare tutto il traffico eccezionale che passa in città tra i caselli di Asti est e Asti ovest. Questo comporterebbe un grande risparmio di tempo e sicuramente vantaggi per la circolazione in città”.

Anche se il Comune non monitora direttamente i carichi eccezionali, sono circa un centinaio i trasporti che mensilmente interessano la città.

Non un numero elevato ma sicuramente capace in determinate occasioni, come nei giorni scorsi, di creare caos alla normale viabilità.