Tragico incidente in montagna, alpinista astigiano muore sul Resegone

Un altro tragico incidente mortale in montagna è costato la vita ad un astigiano.

Si tratta di un alpinista 48enne di Asti che è precipitato dal Resegone, in provincia di Lecco, e di cui non sono ancora state rese note le generalità.

L’allarme è stato lanciato ieri, giovedì 9 gennaio, quando gli amici che erano con lui non l’hanno visto ritornare dall’escursione, subito sono iniziate le ricerce da parte dei tecnici del Soccorso Alpino lecchese e dei Vigili del Fuoco.

Ricerche che si sono concluse nel pomeriggio oggi (venerdì 10 gennaio) purtroppo con il ritrovamento senza vita del corpo dell’uomo: come comunicato da AREU precisando che al momento la dinamica del fatale incidente non è ancora nota anche se è presumibile che sia precipitato per diverse decine di metri.