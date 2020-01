“Tra Sogno e Realtà”: la canzone d’esordio della villanovese Sylvia Meritano

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali il brano di esordio “Tra Sogno e Realtà” della cantante Sylvia Meritano.

Sylvia è una giovanissima cantante di Villanova d’Asti, che inizia la sua carriera proprio nell’Astigiano partecipando a diverse edizioni del Nastro D’argento. Si trasferisce per un periodo a Milano per studiare canto e si esibisce live a diverse manifestazioni e galà musicali. Proprio in un occasione di queste, al Teatro Vittorio Alfieri di Asti, conosce il maestro Piero Mazzocchetti, tenore crossover conosciuto in tutto il mondo, che la invita a studiare alla sua prestigiosa accademia di canto a Pescara la Crossover Accademy.

Qui Sylvia, incontra tanti suoi coetanei innamorati del canto e della bella musica, patrimonio culturale della tradizione italiana.

Inizia un intenso percorso di crescita artistica che sfocia nel singolo d’esordio “Tra Sogno e Realtà” , un brano intenso che Sylvia interpreta con la sua voce cristallina. Il brano è stato scritto e composto proprio da Piero Mazzocchetti e prodotto dalla Flender Produzioni di Roma.

Nell’immediato futuro tra i progetti la registrazione del primo videoclip.

Di seguito il brano.