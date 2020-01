Tonco con la sua Antica Giostra del Pitu nello speciale sul turismo di VareseNews

Vedere il nome di Tonco e il riferimento alla Giostra del Pitu sul quotidiano online VareseNews è stata sicuramente una sorpresa.

La citazione rientrava in un articolo dedicato alle festività piemontesi legate al Carnevale per la rubrica dedicata al turismo (https://www.varesenews.it/2020/01/maschere-riti-cerimonie-carnevale-piemonte-piu-festa/894520/).

“Per la redazione di ATnews è stata sicuramente un’occasione per entrare nel dettaglio di quella che è una tradizione che non solo si perde nella memoria, ma che cerca di restare in vita adeguandosi anche ai cambiamenti della società e del vivere contemporaneo” commenta Silvia Musso, redattrice di ATnews e consigliera comunale di Tonco.

Per questo motivo Atnews si è messa in contatto con VareseNews iniziando con la collega Maria Carla Cebrelli uno scambio di informazioni che è sfociato in un secondo articolo: https://www.varesenews.it/2020/01/lantica-giostra-de-pitu-tacchino-sano-salvo/894904/

“Come amministratrice non posso che essere orgogliosa dell’interesse per questa festa che è così uscita dai confini della nostra provincia, ma anche come giornalista. La Giostra del Pitu è infatti una ricorrenza annuale emblematica di un territorio, quello dell’Astigiano e del Monferrato, che con il nostro lavoro cerchiamo di raccontare ogni giorno. La manifestazione tonchese con le sue interessanti valenze antropologiche cerca di fare della tradizione un canale di aggregazione per una comunità che soffre, come molte altre della nostra provincia, di spopolamento e abbandono. E’ la storia di un piccolo paese di 800 abitanti che cerca di creare occasioni di incontro e di mantenersi in vita tra passato e futuro, affrontando nuove sfide che lo portano a rinnovarsi e rinnovare le sue stesse tradizioni”.

E il riferimento è a due “rivoluzioni” che hanno interessato negli ultimi anni la Giostra del Pitu: l’utilizzo di un fantoccio al posto del pitu (tacchino) vero, che in passato aveva causato polemiche e scontri con le associazioni animaliste fino alla sospensione della festa stessa, e la presenza delle donne, la scorsa edizione 2019, che, nella gara equestre, dovevano cercare di decapitare il tacchino.

Non si era mai visto prima: la Giostra del Pitu nacque infatti come rito di iniziazione per i ragazzi (maschi) che diventavano maggiorenni e solo con il passare del tempo si è trasformata in una festa dei borghi. Anche il periodo in cui la festa viene proposta è cambiato: non più nel periodo invernale, ma ad aprile. Quest’anno l’Amministrazione insieme alla Pro Loco, ai rappresentanti dei borghi e al Circolo ippico la Ciocca proporranno la Giostra de Pitu domenica 19 aprile.

Tonco dunque alla ribalta nazionale su quello che è il Giornale Online per eccellenza, il numero uno in Italia tra i giornali locali nativi digitali, precursore dei tempi perché online dal 1999, grazie al fatto che ATnews fa parte di un vero gruppo editoriale, una realtà composta da numerosi quotidiani ed editori locali ed iperlocali, riuniti insieme attraverso ANSO, che collaborano quotidianamente grazie ai progetti pensati e realizzati proprio da ANSO per una crescita comune. Tante esperienze, tante realtà territoriali diverse, tra cui anche il mitico VareseNews, ma un unico vero obiettivo: con il lavoro quotidiano rappresentare non solo un punto di riferimento per l’informazione locale, ma soprattutto una vetrina per le peculiarità del territorio.

E’ dal confronto con editori di tutta Italia che sono nati i nostri progetti legati alla bellezza e vedere un articolo di VareseNews dedicato a Tonco non può che rendere merito al lavoro che portiamo avanti con grande passione e dedizione, con obiettivi precisi e traguardi raggiunti che ogni giorno diventano nuove linee di partenza.